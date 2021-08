Tones on the Stones, 'Riverberi Jazz' nella cava Roncino di Oira

Dopo gli appuntamenti delle prime due sezioni, che si sono chiuse con il lusinghiero gradimento del pubblico, Tones on the Stones 2021 apre ora la Cava Roncino di Oira a Crevoladossola (VB) agli appuntamenti di Riverberi Jazz, il terzo nuovo format che arricchirà ulteriormente la stagione di Tones Teatro Natura.

La prima data da segnare in agenda è giovedì 26 agosto alle ore 22, con le contaminazioni musicali di Gianluca Petrella, tra i trombonisti più apprezzati nel mondo, e Pasquale Mirra, vibrafonista jazz e compositore di fama internazionale: un duo atipico che troverà l'equilibrio tra melodia, ritmo e armonia in Corrispondence, un concerto per trombone, elettronica, vibrafono e percussioni. In apertura di serata, alle ore 21, si esibirà l'ensemble di percussioni Waikiki Contemporary Quartet, che spazierà nel repertorio per percussioni contemporaneo.

Venerdì 27 agosto alle ore 21 ad intrattenere il pubblico sarà il bandoneon solo di Daniele di Bonaventura, con un concerto dall'evocativo titolo Ritus: un viaggio sonoro che si snoda in una sequenza di struggenti suggestioni emotive che vanno da evocazioni di canti sacri a passi di danza di sapore mediterraneo, fra velato pathos e impercettibile malinconia. A seguire imperdibile l'appuntamento con Gong, il suono dell'ultimo round, concerto multimediale del trombettista Luca Aquino, con il percussionista francese Manu Katchè, le opere visive di Mimmo Paladino - uno dei padri della transavanguardia - e i racconti del giornalista sportivo Giorgio Terruzzi. Fra musica e immagini, il racconto delle grandi storie della boxe: da Primo Carnera a Muhammad Ali, passando per Sugar Ray Robinson, Nicolino Loche, Carlos Monzon, fino a Mike Tyson.