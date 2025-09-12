A Toceno la presentazione del libro "Una passione civile" di Antonio Ragozza

Nella serata di venerdì 12 settembre, alle 20.45, il salone parrocchiale di Toceno ospita un appuntamento promosso dal Premio letterario internazionale “Andrea Testore, Plinio Martini, Benito Mazzi” insieme a comune, Pro Loco e gruppo Alpini. Si tratta della presentazione del libro “Una passione civile”, che raccoglie gli scritti di Pier Antonio Ragozza, compianto preside del liceo Spezia nonché storico e studioso. Il volume raccoglie articoli, ricerche, orazioni, saggi e molto altro ed è stato realizzato a cura di Paolo Crosa Lenz e Andrea Pozzetta.

Il giorno successivo, sabato 13 settembre, alle 20.45 nella sala polifunzionale sarà poi proiettato il fil, “Il contrabbando non è peccato”, che ripercorre una particolare epoca storica tra Ossola e Vallese.