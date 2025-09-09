 / Cultura

Cultura | 09 settembre 2025, 08:30

"Tra Italia e Svizzera": la nuova mostra di Carlo Bossone celebra l'Expo

Dal 18 settembre presso l'atelier di Domodossola saranno esposte opere del maestro realizzate in terra elvetica

&quot;Tra Italia e Svizzera&quot;: la nuova mostra di Carlo Bossone celebra l'Expo

Proseguono le iniziative per il 120esimo anniversario della nascita del pittore Carlo Bossone, organizzate dall’omonimo comitato. Il prossimo appuntamento in programma coincide con l’Expo Italo Svizzera, che si terrà a Domodossola nei prossimi giorni: si tratta della mostra “Tra Italia e Svizzera – Pittura di confine”, allestita presso l’atelier Carlo Bossone (in corso Moneta 4 a Domodossola).

L’esposizione, che sarò inaugurata giovedì 18 settembre, propone una serie di opere del maestro Bossone realizzate tra gli anni ’60 e ’70 proprio in Svizzera, territorio molto amato dal pittore. In particolare la Vai Vaira, con i suoi paesaggi simili alle valli ossolane, che subito hanno attirato la sua attenzione e l’hanno ispirato nella sua produzione artistica.

La mostra ospita solo alcuni dei dipinti realizzati in terra elvetica e fa parte di un progetto più ampio che proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Italia e Svizzera.

Sarà possibile visitare la mostra dal 18 settembre al 18 gennaio 2026 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore