"Domobianca si colora": confermato il concorso di pittura in ricordo di Carlo Bossone

È stato confermato per sabato 14 e domenica 15 settembre “Domobianca si colora”, il concorso di pittura en plen air organizzato dal comitato Carlo Bossone in occasione del 120esimo anniversario della nascita del grande maestro ossolano, che era stato rimandato a causa del maltempo.

Il concorso, aperto a tutti, è dedicato alla tecnica dell’impressionismo e della pittura paesaggistica ad olio, acrilico o acquerello. Avrà inizio sabato alle 8.30 con la “timbratura” delle tele o dei cartoncini. Lo svolgimento, che dovrà essere rigorosamente in presa diretta, senza possibilità di finitura o ritocco in studio, potrà protrarsi sino alle ore 14.00 di domenica.

Oltre ai primi tre classificati sarà riservato un premio speciale al primo classificato nella categoria degli under 20, se iscritto a istituti scolastici, ed under 25, se iscritto a corsi universitari in discipline artistiche. Questo premio speciale sarà intitolato alla memoria di Alberto Sciagata, giovane artista prematuramente scomparso pochi mesi fa.

Altro premio speciale sarà riconosciuto all’artista che meglio saprà interpretare la pittura “bossoniana” cioè lo stile che ha caratterizzato e reso famoso Carlo Bossone.

La partecipazione è gratuita e agli iscritti sarà data possibilità di usufruire gratuitamente degli impianti di risalita per raggiungere le location che preferiranno immortalare. A base, invece, alla stazione turistica del Lusentino si terrà un laboratorio legato alla pittura e alle sue tecniche, aperto a tutti ma principalmente rivolto a bambini e ragazzi, dove grazie alle nozioni che impartirà Tiziana Bossone e all’animazione che sarà curata da Sacha Trapletti (attore ed animatore), ci sarà modo di trascorrere un bel lasso di tempo immersi nella natura, nel colore e nel divertimento.

Le opere che parteciperanno al concorso saranno poi esposte, dal 19 al 29 settembre, presso l’Atelier Carlo Bossone, che per l’occasione inaugura la sua nuova sede in corso Moneta a Domodossola. Durante l’esposizione sarà inoltre possibile giudicare le opere mediante un “voto popolare” che, indipendentemente dal risultato del concorso, sancirà una ulteriore classifica secondo i “gusti” dei visitatori.

Per informazioni e preiscrizioni è possibile contattare il comitato al numero 3477109233 tramite WhatsApp o all’indirizzo comitatobossone2021@gmail.com.