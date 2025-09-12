"Il fascino della pittura", la nuova mostra allestita a La Fabbrica

Sarà inaugurata sabato 13 settembre la nuova mostra allestita nelle sale del centro culturale La Fabbrica di Villadossola: l’esposizione, dal titolo “Il fascino della pittura”, raccoglie le opere dei pittori Giulio Adobati, Daniela Castellin e Carola De Antoni.

L’inaugurazione è in programma dalle 17.00. La mostra sarà poi aperta fino al 28 settembre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00. L’ingresso è libero e gratuito.