Riapertura Punto Nascite, Preioni: "Una promessa mantenuta"

Altra promessa mantenuta: il Punto nascite dell'ospedale San Biagio di Domodossola sarà riaperto domani, mercoledì primo settembre. Soddisfazione al riguardo viene espressa in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, che dà oggi conferma di quanto era già stato annunciato nelle scorse settimane. Da domani tornerà infatti ad essere operativo il Punto nascite del San Biagio, la cui attività ordinaria era stata sospesa nei mesi scorsi a causa dell’emergenza da Coronavirus. Anche durante il periodo più critico, vale però sottolinearlo, le urgenze erano sempre state garantite, ma ora si torna al servizio ordinario, così come nel pre pandemia. L’amministrazione regionale a trazione Lega aveva assunto un impegno preciso con il territorio, che è stato rispettato perché la parola deve essere mantenuta. Ai ginecologi si lancia però un appello: ci aiutino a far nascere in Ossola gli ossolani. Una sorta di patto col territorio che si deve e si vuole stringere per evitare, come è accaduto in passato, che si mandi a partorire altrove. Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte ringrazia, infine, tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento del risultato e tra questi l’assessore regionale alla Sanità e le direttrici generale e sanitaria dell’Asl Vco.