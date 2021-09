Presentata la stagione del 2mila8volley Domodossola Immobiliare Vco

Domenica 29 agosto nella bellissima location dell’Alpe Lusentino a Domobianca, l’asd 2mila8volley Domodossola ha presentato la stagione sportiva 2021/2022. Davanti ad un numeroso pubblico, lo storico sodalizio pallavolistico domese ha presentato tutti i gruppi pronti a partite nella nuova stagione sportiva.

Si è partiti facendo un breve riassunto della stagione appena conclusa (quella 2020/2021) nella quale il 2mila8volley Domodossola ha visto tesserati tra le proprie fila ben 140 atleti, l’80% dei quali minorenni, e ha partecipato a tanti campionati Fipav e CSI, maschili e femminili. La società domese rimane infatti l’unica realtà della provincia del VCO ad avere sia un settore maschile sia un settore femminile, cosa che la rende oramai da diverso tempo una delle realtà sportive più grandi della provincia.

L’estate 2021 è stata un’estate ricca di novità:

1) l’ideazione del progetto Domodossola Volley School, patrocinato dal Comune di Domodossola, che ha come obiettivo principale quello di promuovere la pallavolo alle fasce d’età più piccole

2) la prima edizione del Preglia Summer Lab, centro estivo multidisciplinare patrocinato dal Comune di Crevoladossola, che ha visto la partecipazione di oltre 130 bambini nelle 4 settimane di luglio

3) la sesta edizione del Summer Volley Camp, svoltosi presso le piscine di Domodossola, e che ha visto in questa estate il record di iscritti.

Inoltre, a giugno 2021 l’asd 2mila8volley Domodossola è entrata a far parte della Modena Volley Academy, gruppo di lavoro creato della Pallavolo Modena, uno dei club più prestigiosi della pallavolo maschile mondiale.

Il 2mila8volley Domodossola cresce anche sul fronte dei tecnici: entrano infatti nello staff domese Calcaterra Marco, uno dei massimi esponenti della pallavolo nostrana e Zanaria Luca, oltre ai già presenti Agostino Silvia (ex giocatrice di A), Chiabotti Marco, De Vito Giovanni, De Vito Davide, Lo Bello Paolo, Sacchelli Mirko e Turci Matteo.

Per la stagione 2021/2022 la pallavolo Domodossola potrà schierare ben 6 gruppi nel settore giovanile e 3 squadre seniores, oltre al settore del minivolley.

I gruppi dei più piccoli saranno supportati da “La fabbrica del buongusto – Gelato Valdossola” che aiuterà il settore di Minivolley, l’Under 13 Femminile FIPAV e l’Under 13 Maschile FIPAV.

Nel settore giovanile femminile, il 2mila8volley Domodossola parteciperà anche ai campionati di Under 14 Femminile CSI, Under 16 Femminile FIPAV e Under 18 Femminile CSI (Juniores).

Nel settore maschile invece, oltre alla già citata Under 13 Maschile FIPAV che sarà affidata al neo-acquisto coach Calcaterra Marco, ci sarà anche un Under 17 Maschile FIPAV.

Per quanto riguarda le squadre seniores, il 2mila8volley Domodossola parteciperà al campionato femminile di CSI Open, la cui squadra sarà targata Studio Immobiliare VCO, e ad una Prima Divisione Maschile (comitato FIPAV No-Bi-Vc-Al-VCO), supportata da Inenergy Gas e Power.

Infine la Serie D maschile, “punta dell’iceberg” del movimento pallavolistico domese. Quest’anno la prima squadra del 2mila8volley Domodossola sarà targata Studio immobiliare VCO e sarà guidata in panchina ancora una volta da coach De Vito Giovanni. La rosa potrà contare sul contributo di due punte di diamante, il cui arrivo è stato annunciato per la prima volta proprio domenica, quali: Traversi Stefano, bandiera dell’Altiora Verbania di Serie C, che arriverà in prestito dal club verbanese e Pedaci Fabrizio che tornerà dopo qualche anno di assenza dopo essersi accasato la scorsa stagione nella pallavolo Gallarate. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un posto nei play-off.