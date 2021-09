Cena benefica con Giorgio Bartolucci e Gennaro Esposito alla Baita Motti di Domobianca365

"Chef in quota" è un’idea nata dall’amicizia tra il primo chef stellato dell'Ossola Giorgio Bartolucci e Gennaro Esposito, altro stellato con 2 stelle Michelin per La Torre del Saracino di Vico Equense, nonché personaggio televisivo. I due prepareranno squisite pietanze per valorizzare i sapori del territorio.

Contribuiranno alla serata diversi chef ossolani: Stefano Allegranza de La Stella di Domodossola, Andrea Ianni della Trattoria Vigezzina di Masera, Matteo Sormani di Walser Schtuba in Formazza e Gianni Bona de Le Colonne di Santa Maria Maggiore.

Obiettivo dell’iniziativa raccogliere fondi per l’associazione “Specchio dei Tempi” in favore del progetto Tredicesime dell’Amicizia. Inizio alle ore 19.00 con un aperitivo in terrazza con i salumi del Divin Porcello di Massimo Sartoretti, i vini delle Bolle di Massimo Coniglio e le proposte del bartender Vincenzo Brindisi. Il servizio sarà curato da maitre Amira e sommelier Ais.