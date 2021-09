Premosello, Maurizio Bionda ha presentato la sua squadra

Si è svolto ieri, 4 settembre, presso il parco davanti alla casa di riposo di Premosello Chiovenda la presentazione della lista Colloro-Premosello-Cuzzago che appoggia la candidatura di Maurizio Bionda a sindaco.

Bionda, artigiano lapideo in pensione, ha alle spalle diversi anni di esperienza in amministrazione comunale essendo stato prima consigliere e poi assessore. Responsabile del gruppo di protezione civile comunale, nel suo intervento Bionda ha sottolineato l'importanza del volontariato e proprio grazie al volontariato è stato possibile realizzare la Casa della salute presso l'ex ospedale.

"Abbiamo ereditato il nome della lista per dare continuità ad un esperienza importante alla vita amministrativa del paese. Il nome della lista racchiude il nostro impegno: mettersi a disposizione dei tre nuclei uniti ma ben distinti ognuno con le proprie caratteristiche e bisogni, la nostra intenzione non è ricalcare le orme di chi ci ha preceduto, siamo pronti a dare il nostro contributo, ognuno secondo le proprie inclinazioni e capacità, avendo chiara la nostra priorità: agire sempre per dare voce le esigenze del nostro comune".

Questi i candidati consiglieri:

Zonca Gianni, Nolli Corinna, Monti Andrea, Pella Remo, Pella Giovanni Pietro, Iacchini Andrea, Viggiani Cosimo, Fortis Fabrizio.