Rinviata ai prossimi giorni la festa per il solstizio d'estate

Visto il maltempo, la festa per il solstizio d'estate organizzato dalla Pro Loco di Domodossola è rinviata a data da destinarsi. L'appuntamento con le musiche del nord, previsto per questa sera in piazza Rovereto, si terrà più avanti, quando il meteo smetterà di fare le bizze e, finalmente si spera, arriverà l'estate.