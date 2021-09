Turno di andata di Coppa per le ossolane di Promozione. Bene la Juve Domo di Morellini che batte in casa il Briga con le reti di Cabrini, Pesce e Trunfio. Per il Briga in rete Asole.

Il Vogogna ha pareggiato con il Valduggia 1 a 1 in casa. Le reti di Ingignoli per i ragazzi di mister Castelnuovo e di Medina per gli ospiti.