L’Agenzia investigativa e infedeltà coniugale come possiamo vedere dalla dicitura si rivolge a tutte quelle persone che temono di essere state tradite dal partner ma di non poterlo dimostrare quindi di essere svantaggiate in sede legale. Sappiamo come un matrimonio può essere una delle più grandi fonti di felicità ma anche di sofferenza .

Certe volte le cose sono complicate dal fatto che si mette in mezzo una terza persona e quindi c'è un tradimento sentimentale e sessuale che può distruggere tutto e rendere anche difficile quello che è l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento dei figli. infatti in sede di affidamento in tribunale ci possono essere le controversie tra le due persone e quella persona che è stata tradita pretende di vincere ma se non ha le prove non può farci niente Quindi sarà il suo avvocato a consigliargli di contattare una realtà come l'agenzia investigativa e infedeltà coniugale.

Al suo interno potrai infatti trovare dei professionisti cui degli investigatori privati che sono molto preparati sull'argomento perché in passato hanno aiutato tanti loro clienti e quindi sanno come fare, sanno come reperire le prove di un eventuale tradimento. Molto importante sarà la prima consulenza gratuita ,il primo incontro nel quale le due parti si conosceranno e cominceranno a redigere un piano.

Ovviamente l’agenzia investigativa e infedeltà coniugale vorrà conoscere quello che è il caso specifico del suo cliente: quindi richiederà tutte le informazioni che possono essere utili soprattutto per capire se ci sono le basi per procedere.

Se in tal senso l'esito è positivo l'agenzia andrà a fare un preventivo nel quale ci saranno tutte le voci, le spese in modo trasparente e onesto.

Se tutto andrà bene si comincerà il lavoro e sarà l'agenzia tramite i suoi dipendenti a rendicontare il cliente ogni tot giorni per fargli presente su come stanno andando le indagini.

Se pensi che possa essere utile e se il tuo avvocato della consigliato contatta e chiedi un preventivo all'agenzia investigativa e infedeltà coniugale

A questo punto l'agenzia investigativa e infedeltà coniugale comincerà a muoversi e in questo caso il lavoro verrà fatto sia in ufficio che fuori dall'ufficio nel senso che sono fatte saranno fatte delle indagini col computer.

Invece all'esterno verranno fatti dei pedinamenti e delle foto e alla fine il cliente che si è rivolto a loro avrà quello che è l’'esito definitivo dell'indagine che sarà corredato di prove ed indizi validi. Ciò significa che se il cliente ha ragione ed è stato tradito avrà le prove da portare in tribunale che potranno servirgli per ottenere il mantenimento o l'affidamento esclusivo dei figli o congiunto.

Ma se invece si è sbagliato, cosa che può succedere, perché magari a volte si hanno sospetti di tradimento che però non hanno nessun senso o comunque non sono provati sarà l’ agenzia investigativa e infedeltà coniugale a dovere informare il cliente, dirgli che si è sbagliato e a fargli presente che dovrà trovare altre modalità per ottenere quello che vuole in tribunale e in questo senso saranno gli avvocati a darsi da fare