''Siamo tutte persone interessate al benessere della propria città''

La riconquista del ruolo di Domodossola capofila dell’Ossola. Un ufficio in grado di permettere ai cittadini di sfruttare al meglio i fondi europei. Una sanità diffusa e pubblica. Iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo. Un'azione per calmierare il mercato immobiliare. I gemellaggi artistici con altre città. Il recupero di zone in disuso. Un mercato comunale giornaliero. Ma anche un assessorato alla bellezza e alla felicità.

Sono solo alcune delle idee messe in campo da Giuseppe La Fauci, uno dei 5 candidati a sindaco di Domodossola nella presentazione delle due liste che lo sostengono: ‘’Buongiorno Domodossola’’ e ‘’Sinistra per Domo’’. Un’ora di buoni propositi e idee che poggiano molto sul ruolo della famiglia, sulla natalità, sull’ambiente, la scolarità e il diritto allo studio per tutti.

La Fauci smonta subito preconcetti comuni. ‘’In noi troverete persone interessate al benessere della propria città. Non troverete estremisti, una affermazione azzardata nei nostri confronti’’ dice presentando le 27 persone che lo appoggeranno per andare ad amministrare Domodossola. Un'impresa impossibile? ‘’No! Non importa che io sia poco conosciuto, il nostro è un lavoro di squadra. Io sono il candidato che si è messo in gioco, nessuna velleità personale: il nostro lavoro viene fuori dalla squadra’’ afferma.

Spiega come la sinistra abbia provato a lavorare assieme al Pd. ‘’’’Non siamo riusciti a trovare un candidato che rappresentasse tutte le anime della sinistra – spiega – . Il Pd ci ha proposto il suo candidato e noi a quel punto abbiamo proposto una nostra candidatura e la primarie: non sono state accettate. Di comune accordo abbiamo deciso di andare da soli. Un mese fa ci era stata fatta un’altra proposta che prevedeva il mio ritiro: abbiamo detto no. Si vince portando idee di buon senso e noi lavoriamo su questa linea’’.

Ecco i candidati che appoggeranno Giuseppe La Fauci:

Buongiorno Italia: Alba Lepiani, Cristina Battaglia, Andrea Fernandez, Giulia Laporta Parsaei, Ilario Marta, Alfonso Messina, Federica Moi, Filippo Pirazzi, Bianca Soricchi, Alessia Umericelli, Sonia Vella, Lavinia Vinci.

Sinistra per Domo: Chiara Leone, Ronnie Bonomelli, Maurizio Bruno, Laura Castellarin, Luca Cirillo, Santo Cultrera, Walter Gentile, Giuseppe Marras, Alessio Pitasi, Donatella Pozzi, Italo sabato, Rahma Shidane Hussen, Elda Sillani, Adriana Steffe, Piergiorgio Vigliani.