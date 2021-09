Cna Piemonte Nord, il 17 settembre inaugurazione della sede di Gravellona

CNA Piemonte Nord ha deciso di rafforzare la sua presenza nell’area del VCO e dopo molti anni di presenza a Gravellona Toce l’Associazione si è spostata in una nuova sede in corso Milano 8, più ampia ed accogliente.

“Il nuovo ufficio è operativo dallo scorso mese di febbraio – spiega il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino – ma solo ora, a causa delle restrizioni per il contenimento del virus COVID – 19, finalmente possiamo tagliare il nastro ufficialmente, con la presenza dei nostri associati e delle istituzioni locali. Nella nuova sede le imprese trovano il personale qualificato per accedere a tutti i servizi erogati dalla nostra Associazione: credito, fiscale, contabilità, paghe, gestione del personale, ambiente e sicurezza, medicina del lavoro, servizi per le categorie e i mestieri, pratiche verso gli enti, patronato Epasa – Itaco, dichiarazione dei redditi, servizi alla persona come ISE, corsi di formazione. Questa nuova sede vuole però anche essere un luogo dove gli imprenditori potranno incontrarsi, organizzare iniziative e partecipare alla vita associativa”.

“La scelta strategica di acquistare l’immobile e realizzare una ristrutturazione che è stata molto impegnativa – afferma Lorella Metaldi, presidente CNA Piemonte Nord area VCO - risponde all’esigenza di rafforzare il ruolo della nostra Associazione come punto di riferimento per il tessuto economico locale, in un crocevia tra il Verbano, il Cusio e l’Ossola, per dare una ‘nuova Casa’ alle imprese del territorio ed essere sempre più un riferimento per le loro esigenze”.

La nuova sede verrà inaugurata venerdì 17 settembre alle ore 19.30, con la partecipazione del Presidente CNA Piemonte Nord Massimo Pasteris, del direttore Marco Pasquino e del sindaco di Gravellona, Gianni Morandi.