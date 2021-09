Nuovo corso di fotografia alla Soms domese

Venerdì 17 Settembre alle 18.10, nella sede Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola (via del Teatro, 1), si svolgerà un incontro di presentazione dei corsi di fotografia (base e avanzato), tenuti dalla fotografa e visual designer Elena Pavan.

Sarà un’occasione per introdurre il programma delle lezioni. Il corso base, giunto alla seconda edizione, che partirà Martedì 21 Settembre alle 21.00, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti all’uso del mezzo fotografico, alle nozioni base della fotografia ed al potere comunicativo che essa può avere, imparando così ad esprimere se stessi, raccontare una storia, ma anche racchiudere nel tempo le emozioni di un momento. Il programma prevede 6 lezioni teorico-pratiche in classe, ogni Martedì sera e due uscite sul campo, da fissare con i corsisti.

Il corso avanzato, che inizierà Giovedì 23 Settembre alle 21.00, vuole essere una sorta di secondo passo nel mondo della fotografia, andando ad approfondire le nozioni base e ad applicarle ai principali generi come la paesaggistica, il reportage e la ritrattistica. Inoltre si va ad aggiungere importanza alla post-produzione dell’immagine scattata, con lezioni dedicate sui principali software e metodi utilizzati. Il programma prevede 9 lezioni teorico-pratiche in classe, ogni Giovedì sera, e 3 uscite sul campo da concordare.

Visto il particolare momento storico, i corsi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti, ed in caso di sospensione delle lezioni in presenza per DPCM, si concluderanno online.