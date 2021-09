Sarà presentato domani il percorso del Trail del Calvario

Venerdì 17 settembre, nella sala Giovanni Falcioni (ex Cappella Mellerio), in piazza Rovereto a Domodossola, avranno luogo due appuntamenti inerenti al 6°Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana, in programma a Domodossola domenica 3 ottobre 2021.

Dalle ore 15:00 alle 19:30 sarà possibile iscriversi sia alla 18 Km a coppie competitiva (obbligatorio essere iscritti a una federazione o ente di promozione sportiva affiliata al CONI, oppure possedere una Runcard, e obbligo di certificato medico sportivo per Atletica Leggera valido al 3 ottobre), sia alla 10 Km non competitiva. Per attenersi alle restrizioni in materia di Covid-19, quest’anno le iscrizioni ad entrambe le corse sono esclusivamente online (sito www.wedosport.net) e non sono previste il giorno della gara. Quella che si offre è pertanto un’occasione unica d’iscrizione diretta.

Alle ore 18:00 è invece prevista la presentazione ufficiale/conferenza stampa aperta al pubblico, dove sarà illustrata la manifestazione.

Durante l’intero pomeriggio, per l’accesso sono richiesti green pass e mascherina.

Tutte le informazioni sul sito www.traildelcalvario.com.