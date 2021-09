Zonca firma la vittoria dell'Ornavasese sul Fomarco

Tanzi e Hado firmano il pari in Crevolese-Feriolo. I gialloblù frenato la corsa della favorita con una prova gagliarda che si era messa male perché già al 5’ il Feriolo andava in vantaggio con Hado. Momento di difficoltà che durava una quindicina di minuti, perché poi la Crevolese tornava in partita e con la solita grinta colmava la differenza di qualità col Feriolo. Il gol di Tanzi a fine primo tempo era il giusto premio per i locali, che però devono mangiarsi le unghie per un rigore che poco prima Tabaà si era fatto parare dal portiere ospite. Ripresa molto sofferta col Feriolo più intraprendente e determinato, anche se a dire il vero la mole di gioco della formazione ospite non ha mai costretto a parate impegnative Peretti.

La seconda giornata in Prima vede anche il pari della Virtus Villa con l’Agrano, Un 1 a 1 firmato da due bomber come Primatesta e Ardizzoia.

La Varzese e l’Ornavassese portano invece a casa tre puti. I granata battono l’Oleggio castello con le reti di Ariola e Piroia. I neri piegano il Fomarco all’87, con il gol di Simone Zonca.

Risultati:

Crevolese-Feriolo 1-1; Virtus Villa-Agrano 1-1; Ornavassese-Fomarco 1-0; Varzese-Oleggio Castello 2-0; Borgollavezzaro-Cannobiese 1-4; Carpignano-Momo 1-3; Pro Ghemme-Comignago 0-1: Trecate-Sanmartinese 0-0.