Due settimane di lavori sulla SS 337, disagi in vista per i frontalieri

Partono lunedì i lavori lungo la statale 337, nel tratto tra Re e il confine di Ribellasca. "Si tratta di due interventi attesi da tempo - spiega il sindaco di Re, Massimo Patritti -. In particolare si interverrà su di un cedimento della carreggiata prima di Ribellasca e anche per la messa in sicurezza di un muro che spancia".

Per effettuare tali opere da Anas informano che la statale, tra il km 28,400 e il km 29200, rimarrà pertanto chiusa dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Al di fuori di tali fasce orarie il traffico sarà invece regolato con il senso unico alternato.

Vengono pertanto salvaguardati gli orari della mattina e della sera, coincidenti con il passaggio della maggior parte dei frontalieri ma saranno comunque pesantemente penalizzati tutti i lavoratori turnisti, in particolare quelli impegnati nei comparti sanitario e di assistenza sociale, costretti a transitare per la Valle Cannobina e Cannobio. I lavori dovrebbero concludersi per l'8 ottobre.