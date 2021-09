Sei gol della Pro Vigezzo con il Gargallo

Vittoria con risultato pesante per la Pro, che ha affrontato il Gargallo a Druogno nella prima di campionato di terza categoria. Alla fine il risultato di 6-1 è forse pesante per un giovane Gargallo, che ha però giocato in modo spregiudicato soprattutto nella prima frazione, quando ha incassato 5 reti e poi finito in nove per due sciocche espulsioni per proteste nella ripresa.

Mattatore dell'incontro Bergamaschi, che ha siglato 4 reti, di cui due su rigore. A fargli compagnia sono stati Ferrari nel primo tempo e Piraglia nella ripresa. Risposta di Fracazzini su punizione dopo la mezz'ora della prima frazione, che per qualche minuto ha dato l'illusione di riaprire la partita segnando il 4-1.

A spegnere le speranze ospiti è stato poi il rigore di Bergamaschi, che ha di fatto chiuso la partita già nel primo tempo portandola sul 5-1. Nella ripresa le altre due reti rossoblu.

Da segnalare la sfortuna degli ospiti, che dopo soli 5' hanno perso Matteo Fracazzini per un infortunio alla spalla. Espulsi Colombo e Bovolenta del Gargallo nella ripresa.

Pro Vigezzo - Gargallo 6-1

reti: Bergamaschi (rig), Bergamaschi, Bergamaschi, Ferrari, Fracazzini (Gargallo), Bergamaschi (rig), Piraglia

Pro: Ferraris, Zois, Balassi, Temistolce (Motetta), Locatelli, Ferrari (Bargiga); Bonzani, Piraglia, Bergamaschi, Ramoni (Rolandi). All. Mocellini

Gargallo: Lenza, Gudetti, Bonetti, Mastrini, Barban, Colombo, Bovolenta, L.Fracazzini, cecconi, M.Fracazzini (Antonioli), Sulla. All. Mora