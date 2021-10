All'Enaip un corso gratuito per operatore socio sanitario

Dal 4 ottobre è possibile presentare domanda per il corso gratuito da Oss organizzato dall'Enaip di Domodossola. Il percorso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze utili all’esercizio della professione di Operatore Socio Sanitario in contesti sociali e sanitari.

Le attività dell’OSS sono rivolte alle persone e al loro ambiente di vita e sono finalizzate a tutelare e promuovere la salute ed il benessere. Nello specifico svolge compiti di assistenza diretta, aiuto domestico alberghiero, interventi igienico - sanitari e di carattere sociale in servizi di tipo socio - assistenziale e socio - sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e a domicilio dell’utente.



All’OSS viene richiesta la capacità di collaborare con figure socio sanitarie (assistenti sociali, educatori professionali, infermieri, fisioterapisti, medici, ecc.) e del volontariato.

La durata è di 1000 ore di cui 440 di stage. Il corso, finanziato da Regione Piemonte, svolgerà a Domodossola presso il Centro Servizi Formativi EnAIP da novembre 2021 a luglio 2022 ed è destinato a 20 donne e uomini in possesso dei seguenti requisiti:

- Disoccupati (almeno la metà +1 degli iscritti) o occupati, maggiorenni con licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore); per i cittadini italiani / comunitari / di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all'estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza, quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito in Italia e presentato con l'iscrizione (comunicazione Reg. Piemonte n. 35995 del 01/08/2013);

- I cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; superamento della prova di ammissione - posti riservati: 4 cittadini stranieri, 8 persone con sola licenza di scuola secondaria di 1° grado; - per gli ammessi al corso possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente dell'Agenzia Formativa o dell'ASL.

Domande di iscrizione

Presentazione dal 4 ottobre 2021 al 14 ottobre 2021 presso EnAIP di Domodossola, Via Rosmini 24, sul modulo disponibile presso la segreteria dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì con documenti e green pass 11 corso è gratuito (ad esclusione di 1 marca da bollo € 16,00) Incontro informativo obbligatorio — che si terrà ONLINE con le modalità che verranno comunicate ai candidati via mail o sms. A seguire si svolgeranno nella sede in Via Rosmini 24 a Domodossola, secondo modalità comunicate nell'informativa le prove selettive di ammissione (test scritto, simulazione di un caso studio e colloquio).

La prova di ammissione che si svolgerà in data 20 ottobre dalle ore 17 è così composta:

- Questionario di 40 domande a risposta chiusa su cultura generale, attualità, logica, aritmetica, geografia, cultura generale sulla salute, lingua italiana. I risultati del questionario saranno utilizzati per comporre le graduatorie di accesso al colloquio:

Una graduatoria sarà riservata ai cittadini stranieri ed individuerà 10 candidati; Una graduatoria sarà riservata ai candidati in possesso della SOLA licenza media inferiore ed individuerà 30 candidati; - Una graduatoria sarà riservata ai candidati con titoli di studio superiori ed individuerà 20 candidati che saranno ammessi al colloquio;

Il colloquio prevede:

- Una simulazione relativa all'analisi di un caso sottoposto al/la candidato/a, in forma orale durante il colloquio; - Un colloquio finalizzato alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi a professione, capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità alle problematiche socio-sanitarie, motivazione e attitudine, disponibilità al confronto, autonomia e iniziativa.

Per accedere alla struttura e svolgere la prova di selezione è necessario esibire il green pass

Frequenza obbligatoria

Per sostenere le prove finali l'allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo.

Prova finale

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte a una Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell'art. 24 - L.R. n. 63/1995. Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 - L. 845/1978.

Per informazione è possibile rivolgersi all'Enaip di Domodossola in Via Rosmini n. 24

28845 Domodossola (VB)

Telefono: 0324-44234

Fax: 0324-481120

csf-domodossola@enaip.piemonte.it