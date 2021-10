Elezioni, fu Trasquera il Comune con più astenuti nel 2016

Incognita astensione per le elezioni amministrative in corso nei comuni.

Abbiamo analizzato i dati del voto nel 2016 nei 4 comuni dell’Ossola e i risultati divergono da un comune all’altro.

Nel 2016, il comune ossolano che ebbe meno astensione fu Macugnaga. Alle urne andò il 75,87 per cento dei macugnaghesi. Nel 2011 votò il 74,69.

Un altro comune dove la partecipazione è stata alta è Premosello. Nel 2016 votò il 70,03 per cento degli elettori, il 3 per cento in meno delle consultazioni 2011.

A Trasquera l’affluenza alle urne fu solo del 55,59 per cento, contro il 61,80 del 2011.

Infine, Domodossola. Al primo turno votò il 57,40 per cento dei domesi contro il 65,47 del 2011. Nel 2016 al ballottaggio partecipò solo il 49,2 per cento degli aventi diritto