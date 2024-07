Procedono a pieno ritmo i cantieri della provincia nelle scuole del Vco

Proseguono senza intoppi i lavori, finanziati e portati avanti dalla provincia del Vco, in diversi istituti scolastici del territorio.

Come afferma il presidente della provincia Alessandro Lana, “le nuove aule dell’IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola sono quasi completate. Appena saranno terminate procederemo al trasloco, in modo da liberare le aule che il liceo Spezia aveva temporaneamente messo a disposizione. In questo modo a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico, gli studenti del Marconi Galletti Einaudi potranno tornare tutti nella loro casa”.

Sono quasi terminati anche gli interventi di riqualificazioni delle palestre di tre diversi istituti: il Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, il Ferrini di Verbania e il Dalla Chiesa di Omegna. inoltre, sono conclusi i lavori per la realizzazione di nuovi laboratori all’istituto agrario Fobelli di Crodo, mentre procede a pieno ritmo e nei tempi previsti la costruzione del nuovo istituto alberghiero Maggia di Stresa. Per quanto riguarda quest'ultimo, la struttura è ormai giunta a tetto, e ora si procede con la realizzazione degli interni.