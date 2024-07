Svizzera, scontro animalisti - agricoltori sulla riforma della caccia

E’ ‘’guerra’’, oltre confine, sulla riforma dell'ordinanza sulla caccia messa in consultazione dal Governo federale svizzero.

Una scelta che divide animalisti e responsabili cantonali del settore agricolo. Swissinfo scrive che ‘’per le associazioni ambientaliste, tra cui la Protezione svizzera degli animali, le nuove norme minacciano l'esistenza di specie protette come il lupo e il castoro. A suo dire la difesa delle greggi è prioritaria rispetto agli interventi di regolazione della popolazione dei predatori: questi ultimi devono avvenire solo in caso di danni significativi che sono stati causati nonostante le misure adottate dagli allevatori. Pro Natura, WWF Svizzera, Gruppo Lupo Svizzero e BirdLife Svizzera non si oppongono alla regolamentazione proattiva dei lupi che potrebbero causare danni significativi, ma ritengono che l'ordinanza debba rimanere nel quadro definito dal diritto superiore e dalle basi scientifiche’’.



Totalmente differente la posizione dei direttori cantonali dell'agricoltura che rimarcano come le popolazioni di lupi sono diventate "incontrollabili" e che i singoli esemplari che mettono in pericolo l'uomo e il bestiame debbano poter essere. Inoltre le e i responsabili cantonali chiedono che tutti i costi legati alla "regolazione" della fauna selvatica, come pure alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici; siano a carico del bilancio ambientale "senza eccezioni".