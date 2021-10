Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago: “Prendiamo atto della netta vittoria del sindaco Fovanna. Gli auguriamo buon lavoro”

I componenti della Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago prendono atto della netta vittoria della Lista n° 2 ,rispettando le scelte democratiche dei cittadini, augurano buon lavoro al neo Sindaco Fovanna Elio il quale, dopo vari tentativi, è riuscito ad affermarsi come primo cittadino dopo aver mosso, tra l'altro, i primi passi come amministratore nel 2009 proprio nella Lista Civica Colloro-Premosello-Cuzzago.

Per quanto ci riguarda i nostri rappresentanti in minoranza svolgeranno una azione amministrativa di controllo e di verifica degli atti approvati dalla maggioranza, effettuando interpellanze, mozioni e richieste di convocazione di Consigli comunali su argomenti specifici, se necessari, sempre nell'interesse delle nostre tre comunità interagendo anche con gli organi di controllo superiori.

Per cominciare nei prossimi giorni, in qualità di minoranza consigliare, chiederemo un incontro urgente al neo Sindaco per capire la situazione di bilancio anno 2021 della nostra R.I.S.S. durante il periodo di gestione commissariale e per sapere le sorti future della medesima, stante il fatto che si è ancora in presenza di proroga ed in attesa di gara. La struttura, oggi, è priva di un Direttore in pianta organica comunale e risulta, pare, avere posti letto non occupati, ormai da troppo tempo.

Questa situazione aggrava giorno dopo giorno la già preoccupante situazione di disavanzo accertato nel 2020!

Ringraziamo chi ci ha voluto accordare la fiducia assicurando loro che il nostro operato sarà sempre e comunque volto all'attuazione di fatti concreti per promuovere lo sviluppo del Nostro Comune e per realizzare il nostro programma. Noi ci siamo già messi al lavoro e saremo parte attiva nel nostro Consiglio comunale!

I candidati Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago