Difficoltà a scuola? A Domo e Verbania una giornata di screening gratuiti dai 5 anni in su

Dal 4 al 10 Ottobre si celebra la "6° Settimana Nazionale della Dislessia", fortemente sostenuta da AID (Associazione Italiana Dislessia), in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Anche il circuito SOS Dislessia a cui apparteniamo ogni anno vuole scendere in campo e organizzare eventi su tutto il territorio Nazionale, appoggiandosi ai Centri di riferimento territoriale.

Sono ancora tanti i bambini e i ragazzini che seguiamo, e ancora di più sono quelli là fuori in difficoltà e non ancora diagnosticati; sapendo quanto sia importante la prevenzione e l'identificazione precoce, anche quest'anno il nostro Centro SOS Dislessia ha accettato la "sfida" ideando ed organizzando un Evento dedicato, in cui tutta l'Equipe sarà coinvolta attivamente offrendo 3 diverse tipologie di esperienze:





- i consueti screening gratuiti relativi a disturbi specifici di apprendimento e del linguaggio, attraverso l'utilizzo delle più innovative piattaforme in termini di diagnosi e identificazione precoce (ad es. AD.DA oppure il programma In Tempo ideati e supervisionati scientificamente dal Prof.Stella, uno dei massimi esperto di DSA in Italia);





- la possibilità di confrontarsi con Tutor esperti dell'Apprendimento relativamente a metodi, strumenti e strategie di Studio e Organizzazione, sia per ragazzi certificati DSA che BES;





- la sensibilizzazione rispetto ai vissuti, le storie di fatica e di successo di chi ci è già “passato” in modo da inviare un messaggio positivo ai bambini/ragazzi e alle loro famiglie, che si stanno avvicinando a questo tema, oppure a chi ancora non lo conosce, agli insegnanti e a tutte le figure che gravitano intorno al mondo dell'apprendimento.

A tal fine durante la giornata sarà proiettata la video-intervista "I DSA si raccontano..." a cui hanno coraggiosamente accettato di sottoporsi alcuni dei nostri pazienti "storici".





L'evento si svolgerà nell'intera giornata di SABATO 9 OTTOBRE in entrambe le Sedi del nostro Centro SOS Dislessia:

- Studio Specialistico ABC Via Romita 18/C Domodossola (VB)

- Studio Afabeta Via Rosa Franzi, 2 Verbania







Affinchè possano essere rispettate le normative anti-covid e per una migliore organizzazione dell'evento è OBBLIGATORIA la prenotazione ai seguenti numeri:

- 349 359 0155 (Segreteria Studio ABC DOMODOSSOLA)

- 349 345 0009 (Dr.ssa Rota Bacchetta VERBANIA)