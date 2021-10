Riso Rosso Fermentato. Proprietà e benefici per il cuore

Sempre di più il riso rosso fermentato acquista importanza tra i consumatori che soffrono di colesterolo alto (cattivo) nel sangue.

Monascus purpureus (lievito rosso) ti dice qualcosa? Si tratta di un microorganismo che permette la fermentazione del comune riso da cucina.

Il nome deriva dalla tipica colorazione che assume il riso dopo la proliferazione del suddetto microorganismo che ne cambia consistenza e sapore.

Di derivazione orientale, viene considerato come un alimento dietetico e funzionale ad abbassare il colesterolo (cattivo) nel sangue

Perché e quando utilizzare il riso rosso fermentato?

Grazie alle sue proprietà fitoterapiche, permette di abbassare il colesterolo nel sangue.

Grazie ai residui metabolici lasciati dal riso rosso, il monascus purpureus rilascia dei composti chiamati monacoline (k) che sono molto simili per caratteristiche e struttura alle conosciute statine (farmaci ipocolesterolemizzanti).

La monacolina K del riso rosso fermentato dunque è in grado di inibire l’enzima della biosintesi del colesterolo.

Dal momento che i problemi legati al colesterolo dipendono circa per il 70% dalla via biosintetica endogena ovvero il processo biologico promosso dall’organismo umano per generare il colesterolo endogeno, che ha sede nel fegato e intestino, e poiché il contributo della dieta non supera il 30%, l’integrazione alimentare con riso rosso fermentato risulta consigliata ed efficace per:

Normalizzare i livelli di colesterolemia nel sangue

Normalizzare i livelli di colesterolo LDL (colesterolo cattivo)

Normalizzare i livelli di trigliceridemia

Il riso rosso fermentato è un prodotto naturale ed efficace, ma non totalmente privo di effetti collaterali.

La sua assunzione è vietata, innanzitutto, alle donne in gravidanza o in allattamento e ai pazienti che presentano patologie epatiche. Se assunto ad alte dosi e per periodi prolungati, il riso rosso fermentato può dare gli stessi effetti collaterali delle statine, ossia tossicità muscolari o alterazioni epatiche. Può, inoltre, interferire con altri farmaci, come antibiotici e antivirali. Il suo utilizzo costante e regolare determina anche un abbassamento dei valori di ubiquinone (coenzima Q10), una molecola antiossidante molto importante per il nostro organismo.

Per questo è importante scegliere il giusto integratore alimentare presente nel mercato.

Un integratore che vale è senza dubbio Colestaid della nota azienda specializzata nella vendita online di nutraceutici Agocap® Pharma

La sua formulazione a base di lievito di riso rosso fermentato con una concentrazione di 10 mg per compressa di monacolina K è integrata da 20 mg di Coenzima Q10, berberina e Vitamine del gruppo B

L' utilizzo degli integratori contenenti Riso Rosso tit. in Monacolina K è generalmente sicuro e, come evidenziato da diversi studi, può realmente contribuire al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue.