Coupon digitali, cosa sono e come funzionano

I coupon digital sono sconti, promozioni e offerte che un negozio online distribuisce ai propri clienti attuali o per attirarne di potenziali. Sono simili alla loro controparte tangibile, ma hanno il preciso scopo di indurre il consumatore a finalizzare un acquisto sul mercato online e a raccogliere dati utili per i rivenditori.

I coupon digitali convengono molto di più rispetto a quelli cartacei: hanno un tasso di riscatto molto più elevato e fanno risparmiare costi e tempo in quanto non devono essere stampati. Inoltre, possono essere inviati al destinatario in tempo reale, ed è possibile monitorare i risultati dell’azione promozionale in modo da poter intervenire tempestivamente con eventuali miglioramenti nella strategia.

Oggi, scegliere di inviare offerte e sconti tramite coupon sui dispositivi mobili è da considerarsi una scelta strategica per diversi tipi di business. Tuttavia, saper gestire un servizio di couponing digitale efficace e che porti risultati effettivi, anche in termini di lead generation, non è semplice. Rivolgersi a un'azienda specializzata in Digital Marketing - Ediscom, ma anche Alkemy – che offre un servizio di couponing strategico e pianificato, diventa quindi fondamentale qualora si voglia utilizzare questo strumento di marketing per la crescita della propria attività.

Tipologie di coupon

Il cliente può avere accesso a diverse tipologie di coupon.

I coupon scaricabili sono accessibili dal sito internet di un’azienda, tramite e-mail o sui social media. Alcuni tipi di coupon sono invece scaricabili dall’app dell’azienda di riferimento.

I codici coupon, o codici sconto, rappresentano una forma promozionale più rapida e sono più semplici da utilizzare per il cliente all’interno del punto vendita.

Gli sconti automatici, infine, sono applicati direttamente alla cassa e stanno acquisendo popolarità poiché il cliente non ha bisogno di far nulla per ottenere lo sconto di prezzo.

In che modo i coupon avvantaggiano le aziende online?

Innanzitutto, i coupon contribuiscono ad aumentare le conversioni e a ridurre l’abbandono del carrello. Se offriamo un codice sconto a un nostro cliente, questo sarà portato non solo a effettuare il primo acquisto, ma a ripetere un secondo acquisto sulla scia del rinforzo positivo.

I coupon inducono i consumatori a diventare acquirenti ricorrenti, e quindi a fidelizzarsi al nostro marchio. Le società di e-commerce possono controllare quali canali intendono utilizzare per distribuire i coupon e sono facili da implementare all’interno del sistema aziendale.

È importante saper creare promozioni mirate e personalizzate per il tipo di destinatario a cui ci stiamo rivolgendo. Infatti, saper personalizzare in maniera funzionale la nostra promozione rende gli sconti più appetibili per i potenziali clienti, in quanto sono vicini alle loro esigenze e ai loro interessi d’acquisto.

Questo strumento di marketing è utile non solo per fidelizzare e attirare clienti, ma anche per ottenere informazioni e dati sui nostri consumatori. In tal modo, saremo in grado di creare e migliorare la nostra costumer journey, spingendo il nostro cliente nella direzione che riteniamo ottimale per incrementare le nostre vendite.

Conclusioni

Come abbiamo visto, i coupon digitali possono rivelarsi una risorsa e uno strumento davvero utile a sostegno di determinati business. Rispetto ai loro omonimi cartacei, offrono molti vantaggi, tra cui, come ricordiamo, un risparmio di costi e di tempo e la possibilità di scegliere le diverse metodologie con cui distribuirli.

È importante rammentare che l’utilizzo dei couponing dev’essere fatto con criterio, in quanto, se utilizzati in modo improprio, rischiano di far perdere di valore un marchio o un prodotto. Bisogna anche preventivare il rischio di poter ritardare involontariamente le vendite, qualora i codici sconto vengano applicati con cadenza regolare. Pertanto, bisogna evitare che il nostro consumatore si abitui a un regime promozionale persistente.

Concludendo, se si intende inserire i coupon digitali all’interno della propria strategia di web marketing, occorre saperli gestire in ottica strategica, sfruttando i loro vantaggi e facendo attenzione agli svantaggi.