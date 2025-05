Contrazione del tessuto imprenditoriale nel Vco nel 1° trimestre 2025, in calo agricoltura, commercio e industria

Anche nel primo trimestre del 2025, il sistema imprenditoriale del Verbano Cusio Ossola ha registrato una contrazione. Il saldo anagrafico delle imprese è pari a -54 unità, con 222 nuove iscrizioni e 276 cessazioni (al netto di una cancellazione d’ufficio). Il tasso di crescita risulta quindi del -0,44%.

Lo stock complessivo delle imprese registrate al 31 marzo 2025 ammonta a 12.208 unità. La contrazione maggiore si è verificata nel settore agricolo, che ha segnato un calo del -2,37%, seguito dal commercio (-1,18%). Anche l’industria in senso stretto (-0,58%) e le costruzioni (-0,91%) hanno visto una flessione, mentre il turismo ha registrato un calo più contenuto, pari al -0,78%.

L’unico comparto in crescita è quello degli altri servizi, che ha segnato un incremento del +0,63%. Le società di capitali sono le uniche ad aver registrato una crescita, con un tasso positivo del +0,38%. Le imprese artigiane hanno visto 92 iscrizioni e 117 cessazioni, portando il totale a 3.922 unità. Il calo del numero delle imprese in quest'area si inserisce in un quadro di difficoltà che coinvolge diversi settori tradizionali, pur con segnali positivi in ambiti come i servizi.