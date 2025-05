Dati Istat, Confcommercio: "Pil in linea con le attese e inflazione sotto controllo"

“Anche nel primo trimestre del 2025 la nostra economia, come lasciavano supporre gli andamenti dei principali indicatori in alta frequenza, ha proseguito nel graduale percorso di crescita. La variazione dello 0,3% congiunturale, che conferma la nostra stima, seppure non possa considerarsi un dato particolarmente brillante, va letta con moderato ottimismo, pure alla luce di revisioni migliorative riguardanti l’ultima parte del 2024”. Questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio agli ultimi dati Istat sul Pil.

“Considerando anche quanto rilevato nei principali Paesi europei, presso i quali si registrano diffusi miglioramenti congiunturali – continua Confcommercio – è possibile immaginare che anche nei prossimi mesi la nostra economia prosegua in quel graduale percorso di crescita necessario a garantire una variazione del Pil nella media del 2025 attorno allo 0,8% e nonostante qualche oscillazione accidentale dovuta ad aspettative molto instabili”.

“Segnali confortanti – conclude l’Ufficio Studi – emergono anche sul versante dell’inflazione che, secondo le prime stime, si sarebbe attestata ad aprile al 2% tendenziale, in lieve crescita rispetto all’1,9% di marzo ma sotto la nostra previsione al 2,2%. Sul dato mensile hanno inciso fattori stagionali, legati essenzialmente alla Pasqua e ai ponti di fine mese, elemento che porta a ritenere possibile un moderato rallentamento nei prossimi mesi”.