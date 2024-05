Una mostra per il 120esimo anniversario della nascita di Carlo Bossone VIDEO

Il comitato Fondazione Carlo Bossone organizza una serie di iniziative per celebrare il 120 esimo anniversario della nascita del pittore Carlo Bossone, uno tra i pittori più noti e apprezzati in Ossola. Si tratta di eventi che non solo ricordano la figura e le opere del pittore, ma intendono rilanciare nel futuro la sua eredità artistica grazie alla Fondazione e, in particolare, agli allievi di Bossone.

È stata presentata nella mattina del 6 maggio - una data non casuale visto che si celebra la Giornata Mondiale del Colore - nella sala consiliare del municipio di Villadossola, una mostra retrospettiva dal titolo “Carlo Bossone uno stile e una scuola”, che rientra nell'ambito delle celebrazioni. Si terrà dal 10 maggio - il vernissage è previsto alle 17.30 - al 2 giugno al Centro Culturale La Fabbrica, con i seguenti orari: da giovedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, con ingresso libero.

Alla presentazione sono intervenuti il curatore artistico degli eventi Moreno Bossone, nipote di Carlo Bossone, il presidente del comitato Giuliano Bossone e il sindaco di Villadossola Bruno Toscani.

La mostra, è stato spiegato dagli organizzatori, offrirà la possibilità di vedere opere inedite di Carlo Bossone, grazie alla disponibilità di privati che hanno dato in prestito le opere del pittore. Saranno esposte anche opere dei suoi allievi, i quali saranno coinvolti anche nell'inizio della realizzazione di un'opera in tempo reale il 20 maggio.

Il 20 maggio la giornata vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole dell’istituto Comprensivo Bagnolini e i ragazzi del Liceo artistico Rosmini di Domodossola, i quali parteciperanno alle visite guidate alla mostra. Saranno attivi anche dei laboratori didattici. Sempre il 20 maggio gli allievi di Bossone inizieranno a dipingere una tela di grandi dimensioni. A dare spunto all'opera collettiva sarà una fotografia di Villadossola, e al termine l'opera sarà donata alle scuole Bagnolini.

“Sarebbe bello – ha detto Moreno Bossone - fare un'asta benefica dove l'opera viene simbolicamente acquisita da uno a più amanti della pittura per finanziare le attività scolastiche”. “Siamo felici – ha detto il sindaco Bruno Toscani – di ospitare una mostra di tale levatura”.