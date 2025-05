Tante opportunità per rinnovare casa con gli incentivi ancora attivi

Anche se il bonus 110% è chiuso, sono ancora numerose le opportunità per rinnovare casa usufruendo degli incentivi fiscali. Acquistare una nuova cucina, rinnovare il bagno, cambiare rivestimenti e pavimenti o ancora pensare alla nuova caldaia ad efficienza energetica in questo periodo è conveniente. Danilo Hartman, titolare della Fir Villadossola, spiega quali sono i bonus ancora attivi da sfruttare per poter accedere a sconti e agevolazioni.

"Innanzitutto c'è il bonus ristrutturazione che permette una detrazione sull'Irpef del 50% in dieci anni - dice infatti - è possibile usufruirne per interventi di manutenzione, rifacimenti bagno, pavimentazioni, impiantistica e riscaldamento. Poi c'è il bonus mobili che permette di recuperare il 50%, sia per i mobili della cucina che del bagno, ma anche per l'acquisto di elettrodomestici di classe A+ da sfruttare se si sta ristrutturando casa e per un importo fino a 10mila euro".

Anche se si va verso la bella stagione è questo il momento per pensare a un nuovo camino o a una nuova stufa. In negozio sono ancora molte le offerte con i saldi di fine stagione, in più c'è la possibilità di avere ulteriori vantaggi grazie al "conto termico 2.0" per sostituzioni con sistemi a biomassa ad alta efficienza. Si tratta di un contributo diretto fino al 65% della spesa sostenuta che viene erogato direttamente sul conto corrente bancario tramite bonifico, normalmente entro 60 giorni.

"Opportunità davvero interessanti che possono essere sfruttate per effettuare quegli interventi tanto desiderati - conclude Hartman - presso il nostro negozio possiamo fornire tutte le informazioni per accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali".

