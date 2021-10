Al Borducan un Halloween… magico: arrivano Harry Potter e gli stregoni di Hogwarts

Alohomora. Una parola che, come tutti gli appassionati di Harry Potter sanno bene, consente di aprire le porte chiuse. E se questa formula permettesse di entrare anche… in un ristorante?

Sì, perché Riccardo Santinon, proprietario del Borducan, hotel e ristorante al Sacro Monte di Varese - un luogo già di per sé magico ma in quest’occasione… ancora un po’ di più - ha deciso di festeggiare un Halloween diverso, in cui l’atmosfera romantica e incantata del locale incontrerà la magia che, da anni, si cela tra le pagine di una tra le saghe più famose al mondo.

A MERENDA O A CENA. ANCHE CON IL MAGICO ELIXIR

«Halloween è una festa che non ho mai apprezzato in modo particolare, ma quest’anno ho voluto proporre qualcosa di diverso, che ci compensi per la tristezza di questi mesi, per il peso sul petto che abbiamo sentito, per le notizie che ci hanno tormentato. Un Halloween nuovo, mai visto. Magico». Unico, potremmo dire, proprio come le avventure del mago che ci hanno tenuto compagnia per anni. Inoltre, di solito Halloween è associato alle tenebre, alla notte, «idea che non si sposa con l’atmosfera del ristorante, mentre Harry Potter si adatta meglio, piace a tutti, adulti e bambini».

Per questo, da giovedì 14 ottobre a martedì 16 novembre, il Borducan si trasformerà in una versione nostrana di Hogwarts, tra candele, menù a tema, spettacoli di magia: «Abbiamo previsto quattro serate in cui proporre piatti ispirati a Harry Potter, dal Risotto Tuttigusti + 1 alla fettina di vitello alla Dudley Dursley, al Dolce Quidditch. In più, durante tutto il periodo l’allestimento rimane, quindi chiunque venga a fare merenda al bar potrà trovare la Burro Birra, il Te Magico, alcuni cocktail a tema, la torta Ciocconocciola, così da rendere tutto più magico. Inoltre, questa sarà la prima volta in cui accoglieremo volentieri i bambini anche la sera».

Per concludere in bellezza un’ottima cena, perché non concedersi un bicchiere di… Elixir? Liquore all’arancia con gli aromi delle erbe naturali del Campo dei Fiori e del Sacro Monte, è il prodotto simbolo del Borducan (e l’anno prossimo, compirà ben 150 anni… che sia davvero un Elisir di Lunga Vita come quello di Nicolas Flamel?), può diventare un’ottima “pozione digestiva” - oltre alla Felix Felicis, l’Amortentia o la Polisucco, preparate dalle sapienti mani del professor Piton.

LE SERATE SPECIALI CON LE ESIBIZIONI DEI MAGHI

Quello che Riccardo Santinon propone è un modo per tornare bambini, per riassaporare quel piacevole brivido che solo entrare in un mondo incantato può dare e che, forse, abbiamo davvero conosciuto grazie a Harry Potter, vivendo insieme a lui le sue avventure, partecipando al Torneo Tre Maghi, scoprendo la Camera dei Segreti o partecipando alle lezioni di Trasfigurazione e Pozioni.

Non più solo, quindi, la magia dell’amore che di solito si respira tra i tavoli, ma un’avventura tutta nuova, un’esperienza che tutti sono invitati a vivere, Babbani o Mezzosangue, in coppia o in famiglia, che sia una cena o «anche solo una merenda o un brindisi a suon di Burro Birra o di Sangue di Drago».

Per ognuna delle cinque serate (giovedì 14 ottobre, venerdì 22 ottobre, giovedì 28 ottobre, domenica 31 ottobre, giovedì 4 novembre) in cui ci saranno dei prestigiatori ad esibirsi, sono disponibili 10 tavoli. Lo chef dal suo… calderone sfornerà tre menù (in basso i dettagli). Due per gli adulti, entrambi a 75 euro a persona: “Il Principe Mezzo Sangue” e “il Banchetto dell’Ordine della Fenice”. Uno per i bambini, a 40 euro, il “menù del maghetto del primo anno”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per prenotare la vostra magica cena potete seguire il seguente link: https://www.hotelalborducan.com/magic-dinner-2020-a-tavola-con-harry-potter/

E, se non volete che la magia finisca, vi aspetta una notte nella camera allestita in stile Hogwarts, con tanto di scopa e altri magici gadget! Ecco il link: https://www.hotelalborducan.com/la-realta-ti-sta-stretta-come-una-cella-di-azkaban/

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il numero di telefono 0332220567 e la mail info@borducan.com