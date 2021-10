L'allattamento al seno e la donazione di latte materno al centro della campagna di Asl Vco

L'importanza del latte materno è nota: fornisce infatti non solo tutti i nutrienti di cui un bambino ha bisogno, ma protegge anche dalle malattie più comuni e favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo dei bambini.

La SAM - Settimana per l'Allattamento Materno (tutti gli anni dall'1 al 7 ottobre) - raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'attamento materno, i governi ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno.

Il tema della SAM è lanciato dalla WABA, World Alliance for Breastfeeding Action, ossia Alleanza mondiale per interventi a favore dell'allattamento, un'alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l'allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Globale per l'Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell'OMS e dell'UNICEF.

"Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere" è il tema della SAM 2021 e vuole richiamare l'attenzione sulla grande potenza di questo gesto nel determinare la sopravvivenza, la salute e il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni.

Al di là dell'importanza per il sostegno individuale, bisogna considerare l'allattamento una questione di salute pubblica, che richiede investimenti a tutti i livelli.

L'opportunità della "ricostruzione" post COVID può costituire l'occasione per coinvolgere in un circolo virtuoso di sostegno dell'allattamento i sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le comunità nel loro complesso al fine di creare un ambiente favorevole all'allattamento e proteggerlo dall'aggressione commerciale.

L'Ospedale di Verbania in collaborazione con i Consultori di Omegna, Domodossola, Verbania e il Punto Nascita di Domodossola è impegnato da tempo in questo cammino di promozione, protezione e sostegno: dal 2010 è stato certificato dall'UNICEF Ospedale Amico dei Bambini per l'Allattamento e anche durante la pandemia, in stretto contatto con la rete degli Ospedali Amici, ha portato avanti le buone pratiche, scelta vincente in questo difficile periodo.

In questa SAM 2021 vogliamo rilanciare con forza il tema della donazione di latte materno come gesto di sostegno ricordando che è possibile effettuarla presso l'Ospedale di Verbania (per info 0323541338).

In occasione del congresso: "XV incontro delle Rete insieme per l'allattamento: Allattamento fra care e scienza", tenutosi a Trieste il 30 settembre hanno partecipato la Pediatra Giuse Ballardini e l'Infermiera Pediatrica Laura Maffina portando un contributo sull'esperienza verbanese.



Con l'informazione, il coinvolgimento e l'azione è possibile proteggere l'allattamento a tutti i livelli, e questo si traduce in bambini più sani, adulti più sani, riduzione della spesa sanitaria e, non ultimo, visto l'impatto ambientale zero dell'allattamento materno, in un grande regalo per il nostro pianeta.