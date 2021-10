Macugnaga, si è insediato il nuovo sindaco Alessandro Bonacci

Ieri sera, nell’aula consiliare di Macugnaga, Alessandro Bonacci ha prestato giuramento e presentato la Giunta comunale: Claudio Meynet, vicesindaco e Italo Costantino Hor, assessore.

Con Bonacci siederanno sui banchi del Consiglio comunale: Giorgia Burgener, Alessandro Corsi, Italo Costantino Hor, Stefano Iacchini, Claudio Meynet, Paolo Schranz e Sabrina Vittore per la maggioranza. La minoranza è rappresentata da: Mattia Marone, Diego Micheli e Andrea Oberto.



Capogruppo consiliare di maggioranza Paolo Schranz, per la minoranza Mattia Marone.



Il sindaco ha poi tracciato le linee programmatiche del suo operato esordendo con una nota di velata polemica con la precedente Amministrazione comunale: «Di norma quando si entra da nuovi in una conduzione di un Ente qual è il Comune, andrebbero dette due parole di commiato a chi ha lasciato, io ci ho pensato molto veramente ma non ho trovato le parole appropriate per cui passo oltre…».



Il neo sindaco ha poi posto l'accento su alcuni temi che ritiene basilari per il suo mandato: famiglia, impianti di risalita, ordine e pulizia “con estrema urgenza noi andremo ad affrontare il problema urbanistico e il problema impiantistico…”



Ha quindi comunicato di essere stato dal Prefetto con cui ha avuto un lungo colloquio perorando la causa di Macugnaga che Bonacci vorrebbe vedere “vera protagonista del Monte Rosa e brand internazionale”.



Inoltre ha incontrato anche il presidente di Monterosa 2000 Luciano Zanetta e, con gli altri sindaci del territorio, ha incontrato a Torino il presidente della Regione, Alberto Cirio in occasione della firma dell’accordo di programma che assegna 12 milioni di euro per lo sviluppo della val d’Ossola.