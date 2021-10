Promozione, il Piedimulera cerca il tris in casa contro lo Sparta

Juventus Domo nella tana della Chiavazzese, Vogogna a Santhià e Piedimulera in casa contro Sparta Novara.

La Promozione offre questa giornata domenica 17 ottobre.

La Juventus Domo (4 punti nelle ultime due partite) gioca nel Biellese. La Chiavazzese è appena uscita vittoriosa in Coppa Italia contro il Bianzé ed ora cerca di dare del filo da torcere agli ossolani, anche perché ad oggi la formazione biellese non ha ancora vinto in campionato. I granata stanno ritrovando il filo della matassa e cercano punti sul campo biellese che è intitolato al ‘’53° Fanteria’’.

Il Vogogna, solo soletto in fondo alla classifica, va a Santhià. I ragazzi di Castelnuovo non hanno iniziato bene ed è arrivato il tempi di risollevarsi. Il campo vercellese è difficile ma non è più possibile per gli ossolani non far punti.

Il Piedimulera è reduce da un ko inatteso a Vigliano, dopo una partita che l’ha visto protagonista. In casa però la truppa di Bonan si è sempre fatta rispettare: due vittorie su due.