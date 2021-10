Ritorno sul parquet amaro per la Cestistica, sconfitta interna e grave infortunio per il play Bellia FOTO

Seicentosette giorni dopo, è amaro il ritorno sul parquet della Cestistica. Non solo, o meglio non tanto, per la sconfitta interna, 67-76, contro Borgoticino, Ma per le lacrime di Paolo Bellia, il giovane play di casa: il suo ginocchio sinistro a inizio del secondo tempo ha fatto crac e per lui si teme un lungo stop. Il ragazzo è stato prima

portato a braccia in panchina dai compagni e poi traportato al San

Biagio in barella.

“Purtroppo le sue lacrime - le parole di coach Marchi - non fanno presagire nulla di buono. Spiace per lui e per la squadra: non ho sensazioni positive, temo sia qualcosa di grave. La partita? Finché siamo stati lucidi abbiamo condotto nel punteggio, poi le rotazioni limitatissime e la disabitudine a giocare hanno complicato i piani.

Anche così siamo stati bravissimi e a 1’ dalla fine eravamo a meno 3, con una rimessa contestata che poteva cambiare le cose. Loro hanno vinto con merito, ma mi sarebbe piaciuto qualche fischio in più”.Per Domodossola 23 punti di Baldini e 12 a testa di Cerutti e De Tomasi, per i ticinesi 20’di Garagiola e 13 di Memelli.