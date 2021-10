Giocare al passo coi tempi: i nuovi casinò online

Con la pandemia che ci ha colpiti in questi ultimi anni molte persone hanno dovuto svolgere le loro attività (sia lavorative che di “svago”) online, senza poter andare in un luogo specifico e con la completa mancanza di presenza fisica. Quasi tutte le attività che ci circondano sono state convertite in attività telematiche per trovare un rimedio a tutto ciò, e in questa conversione non sono mancati i casinò online. Ovviamente il fenomeno dei casinò online è scoppiato da ben prima, ma negli ultimi anni le iscrizioni a questi siti sono aumentate ulteriormente, grazie anche alle varie promozioni e ai bonus di benvenuto presenti nei vari casinò. La virtualità dei vari giochi presenti rende l’esperienza ludica semplice e divertente, e più si va avanti con gli anni, più i vari casinò puntano su questo fattore, chiamando aziende del settore gaming e varie compagnie per migliorare progressivamente l’esperienza dell’utente, migliorando l’interfaccia, la grafica del sito e la grafica dei giochi presenti.

Ma quali sono i migliori casinò online nati di recente? Come si stanno comportando? Quali sono le loro caratteristiche e i loro vantaggi? In questo articolo approfondiremo l’argomento e scopriremo come fanno i casinò online a ottenere sempre più utenza.

Ultimamente sono stati pubblicati alcuni siti, come Casinolupo, che hanno messo a confronto i vari casinò online (scrivendo una vera e propria lista dei nuovi casinò) in base a diversi fattori:

Bonus: Quasi tutti i casinò online offrono bonus ai nuovi iscritti alla loro piattaforma per farli giocare sin da subito (spesso sono emessi tramite “rimborso” sul primo deposito o semplicemente come denaro extra). Alcune volte possono anche essere emessi dal casinò stesso senza deposito

Deposito minimo: È semplicemente l’importo minimo da depositare sul conto da gioco appena attivato

Velocità di pagamento: Per trasferire la somma vinta sul proprio conto o su servizi esterni

Bonus inerenti ai giochi: Un esempio possono essere 200 giri gratis con una determinata slot

Varietà dei giochi presenti: Per i casinò online è importante offrire al cliente vari giochi e, soprattutto, molte slot diverse tra loro

Questi siti rendono più semplice la scelta di un casinò valido, facendo risparmiare tempo a coloro che vogliono provare il brivido del gioco d’azzardo.

Le novità presentate di recente coinvolgono l’elemento “interattività”, infatti molti giochi presenti nei nuovi casinò online prevedono una persona fisica (ovvero il dealer) che può comunicare con la chat inerente a quella sessione di gioco, coinvolgendo attivamente il pubblico. Questi giochi sono molto in voga ultimamente, e portano nelle casse dei casinò grandi somme. Il motivo è presto detto: semplicità, esperienza positiva, divertimento e coinvolgimento. Questi sono gli elementi fondamentali per un casinò degno di questo nome. Per far sì che ciò accada, i casinò online spesso ricorrono alle migliori aziende nel settore gaming per fornire un’esperienza videoludica di qualità ai propri utenti.

Sempre più importanti sono anche il design (che deve essere accattivante) e l’intuitività del sito stesso, per non presentare all’utente un’esperienza di cattivo gusto.

Tornando all’interfaccia, molti casinò di vecchia data non disponevano di una visualizzazione del sito ottimizzata anche per dispositivi mobili. Oggi invece sono disponibili varie app scaricabili direttamente dai siti del settore per rendere l’esperienza del gioco d’azzardo fruibile anche da uno smartphone, tablet o da altri dispositivi.

Consiglio: Ricordati di controllare se il casinò che hai selezionato sia provvisto di licenza AAMS. I casinò online sprovvisti di questa licenza vanno incontro a problemi nel prelievo del denaro, metodi di pagamento spesso non sicuri, lingua non italiana e mancanza di sicurezza per quanto riguarda il salvataggio dei tuoi dati personali sulla piattaforma.

Dopo aver visto questo articolo potrai scegliere con convinzione il tuo prossimo casinò online di fiducia. D’altronde, questi casinò non fanno mancare davvero nulla!