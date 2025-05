“Ancora da definire…”: a Piedimulera la mostra di Gianpiero Bonfantini

Sabato 24 maggio alle 16.00 lo spazio LaborArt di Piedimulera ospita l’inaugurazione di una nuova mostra personale di Gianpiero Bonfantini dal titolo “Ancora da definire…”. Ad illustrare le opere nel corso della presentazione il critico d’arte Giulio Martinoli.

“Le opere di Bonfantini non hanno bisogno di essere firmate, sono inconfondibili, ci permettono di esplorare l'immaginazione e la creatività dell'artista – si legge nella presentazione della mostra -. I labirinti (arabeschi) creati dall'artista ci invitano a percorrerli in un gioco infinito che ci allontana dalla realtà, esattamente come quando ci troviamo davanti ai quadri assemblati (collage) nei quali ci perdiamo a cercare e trovare le tessere con gli stessi colori. Siamo entrati in perfetta sintonia con il suo linguaggio, non abbiamo avuto bisogno del traduttore”.

La mostra sarà visitabile dal 24 maggio al 15 giugno nei seguenti orari: il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. visite in altri orari solo su appuntamento telefonico ai numeri 349 3991962 oppure 329 1033527.

Lo spazio LaborArt ospiterà poi altri appuntamenti culturali. In particolare, domenica 8 giugno la presentazione del libro “Se la vita ti offre limoni” di Mirko Zullo e sabato 14 giugno la presentazione del libro “Vecchi” di Giulio Martinoli, a cura di Mauro Bozzola.