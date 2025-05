“Camminata Partigiana” e visita alla miniera d’oro del Taglione in Valle Antrona

Una giornata all’aria aperta, tra boschi, sentieri storici e il fascino di una miniera d’oro incastonata tra le montagne dell’Ossola: è quanto propone l’Anpi di Villadossola, in collaborazione con l’Ente Parco Aree Protette dell’Ossola, per domenica 25 maggio, con la “Camminata Partigiana” in Valle Antrona.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza della chiesa a Viganella di Borgomezzavalle. Accompagnati da una guida del Parco, i partecipanti percorreranno un tratto del sentiero della libertà “Ugo Miazza” e della storica “strada Antronesca”, attraversando luoghi dove si intrecciano natura, memoria e tradizioni.

L’escursione, di tipo turistico e senza particolari difficoltà tecniche, si snoda su un percorso piuttosto lungo, arricchito dal racconto di episodi – anche avventurosi – della lotta partigiana in Valle Antrona. A circa metà del cammino è prevista una sosta per il pranzo al sacco.

Nel pomeriggio, si raggiungerà Prabernardo inferiore, da cui si salirà alla miniera d’oro del Taglione, in località Locasca. È qui che, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare una visita guidata all’interno della miniera (biglietto d’ingresso: 15 euro), in gruppi di massimo 10-12 persone. Verrà fornita l’attrezzatura necessaria per l’accesso (casco con frontalino illuminante).

Per la visita alla miniera è obbligatorio prenotare entro venerdì 23. È richiesto abbigliamento adeguato: giacca calda e possibilmente impermeabile, scarponcini o scarpe da trekking, pantaloni lunghi. La temperatura all’interno è di circa 10°C, l’ambiente è umido e in alcuni tratti si può trovare acqua sul fondo.

Chi desidera partecipare solo alla visita della miniera (in programma alle 14.30) può farlo: dal parcheggio di Prabernardo Superiore ci sono circa 20 minuti a piedi.

Prenotazioni miniera: Daniele Fortin al 340 5314140 oppure per informazioni su percorso e visita: guida Erika Colombo al 347 2757567.