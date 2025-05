Al Croppo di Trontano la tradizionale festa di Santa Rita

Festa in onore di Santa Rita alla cappella della Madonna degli scalpellini al Croppo di Trontano. Si tratta di un appuntamento sempre molto seguito dai fedeli. Giovedì 22 maggio, alle 20.30 , sarà celebrata la messa dal parroco don Paolo Cavagna, seguiranno la benedizione delle rose e la processione.

Al termine ci sarà il bacio della reliquia. Tutti coloro che hanno rose in abbondanza nei propri giardini sono invitati a portarne qualcuna in più, in modo che tutti possano tornare a casa con una rosa benedetta.