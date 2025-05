Vanzone, gli Alpini festeggiano 100 anni con una corsa tra storia e natura

In occasione delle celebrazioni del Centenario del Gruppo Alpini di Vanzone con San Carlo, le Penne Nere locali organizzano Domenica 1 giugno, a San Carlo alle ore 10, una gara podistica a coppie non competitiva e aperta a tutte le età.

Il percorso si snoda attraverso il comune, le sue frazioni e i luoghi meno conosciuti, ma suggestivi.

Si parte dalla tensostruttura di San Carlo in direzione di Battiggio, continuando sulla vecchia strada si arriva a “Campaccio” e si prosegue fino al Monumento dei Caduti e al Ponte romano. Da qui, dopo averlo attraversato, si continua sulla sterrata fino al ponte di Valleggio, dove inizia una salita impegnativa. Dopo esser transitati nella frazione di Valleggio si sale a Ronchi dentro e si scende per il centro di Vanzone alla volta di Roletto. Passando per la strada interna e dalla vecchia mulattiera di Pianezza si attraversa la parte storica di San Carlo. Sprint finale davanti alla Chiesa.

Iscrizioni e ritiro pettorali fino alle 9.30. Costo d’iscrizione 15€ a persona con pacco gara e pranzo. Assistenza e punti di ristoro. Premi alle prime tre coppie di ogni categoria e vari altri premi.