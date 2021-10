A Trecate prima vittoria della stagione per la Cestistica

Prima vittoria in campionato per la Cestistica. Una vittoria al cardiopalma: i granata infatti hanno sbancato il parquet di Trecate dopo 40' di autentica battaglia. Il finale, 62-60 per i ragazzi del presidente Guerra, testimonia come fino all'ultimo ci siano stati brividi intensi.

Top scorer del match Luca De Tomasi con 19 punti, subito seguito da Baldini a 18.

"Quando si vince si è sempre contenti e noi lo siamo: eravamo in condizioni difficili, per i noti problemi di infortuni, ma i ragazzi hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo avuto il rientro di Carusi( 9 per lui ndr) e questa è l'altra buona notizia della serata oltre al successo. Peccato per i tanti errori dalla lunetta che hanno tenuto il risultato in bilico fino all'ultimo secondo: se fossimo stati più precisi, il successo sarebbe stato meno sofferto" l'analisi post partita di coach Massimo Marchi

Questo il tabellino della Cestistica

Basket Club Trecate 60-Cestistica Domodossola 62( 18-19, 37-36, 44-46). Cestistica: De Tomasi 19, Cuzzolin, Brocca ne, Furgeri ne, Bionda, Cerutti 10, Maglio 6, Maestrone, Carusi 9, Baldini 18