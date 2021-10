Proseguono i lavori di recupero delle fortificazioni all’alpe Paione

Il gruppo Alpini di Bognanco, con la collaborazione dell'unità di Protezione Civile della Sezione Alpini di Domodossola, prosegue il lavoro di recupero delle storiche postazioni militari situate fra la Costa del Dosso e l’alpe Paione.



Le fortificazioni, realizzate presumibilmente fra le due guerre mondiali, sarebbero dovuto essere utilizzate in caso di necessità bellica. Destinatari all’uso, gli alpini del Battaglione Intra.



Imponente e scrupoloso il lavoro di recupero in corso sulle montagne bognanchesi, vengono riportate alla luce gradini, basi dove piazzare mitragliatrici e mortai, area logistica per i militari.



Un'antica opera di difesa ben concepita e oggi meritevole di essere valorizzata.