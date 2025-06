Hike&Bike: sabato 14 giugno in Val Bognanco tra sentieri, natura, cultura e sapori locali

Una manifestazione inedita, per la “valle delle cento cascate”, nata grazie alla Pro Loco Bognanco e con l'obiettivo di far scoprire (anche) angoli poco conosciuti della vallata ossolana, abbinando percorsi a piedi o in bici (da qui il titolo dell'evento) ad un pranzo gourmet realizzato con prodotti locali.

Sabato 14 giugno, dunque, la primavera in Val Bognanco si chiude con una proposta che saprà attirare l'attenzione tanto degli sportivi, quanto degli amanti della natura e dei sapori genuini. L'evento, patrocinato dal Comune di Bognanco, è reso possibile dalla collaborazione con guide, accompagnatori ed associazioni che uniranno le proprie forze e competenze per guidare i visitatori in percorsi inediti, alla scoperta di testimonianze locali, alpeggi e frazioni, di storie antiche ed esperienze contemporanee.

La Valle Bognanco vuole così mostrarsi in una veste insolita, anche a chi magari la conosce, la frequenta o la abita da anni: un'intera giornata, con base a San Lorenzo – cuore della vita civile e amministrativa della valle – da vivere all'aria aperta. Ingrediente principale sarà il ricco ventaglio di escursioni, sei complessivamente, di cui ben cinque destinate agli appassionati di bike, tutte su prenotazione.



Il sottotitolo della manifestazione, “Sentieri aperti in Val Bognanco”, vuole sottolineare l'apertura di una valle che spesso si mostra, anche a causa della conformazione morfologica, nascosta e marginale rispetto ai circuiti turistici classici delle valli ossolane. I percorsi saranno “aperti” a tutti: dagli sportivi più allenati a chi vorrà semplicemente godere di una giornata nella natura, a cavallo tra primavera ed estate.



San Lorenzo sarà punto di ritrovo e partenza per tutte le attività e ospiterà anche un punto di ricarica per le e-bike, che potranno essere noleggiate in loco (su prenotazione e con pagamento anticipato). Sempre nella frazione di Bognanco, che sfiora i 1.000 metri di altitudine, verrà allestito il punto ristoro che proporrà al prezzo di soli 15 € un delizioso menù con prodotti locali.

Sentieri e mulattiere saranno invece protagonisti delle cinque escursioni di mezza giornata per gli appassionati delle due ruote, con partenza alle 9.30 o alle 14.30 da San Lorenzo, cui si aggiunge l'escursione a piedi giornaliera con partenza da Bognanco Fonti: tutti gli itinerari prevedono la pausa pranzo a San Lorenzo.

Ogni percorso ha un nome evocativo che sarà lo spunto per il racconto di una storia legata al territorio: si va così da “La Via del Papa” a “Nel silenzio dei faggi” fino a “Controcorrente”. Guide certificate ed esperte faranno anche da ciceroni per illustrare ai partecipanti le peculiarità e storie spesso rimaste nascoste tra i monti, gli alpeggi e le cascate della Val Bognanco.

Di seguito le presentazioni dei percorsi e il menù per il pranzo a San Lorenzo.

Tra poesia e adrenalina

Due percorsi prettamente tecnici, adatti a bikers esperti alla ricerca di nuove emozioni tra single tracks e discese adrenaliniche lungo dimenticati sentieri valligiani che collegano, oggi come allora, alpeggi incontaminati e frazioni remote.

San Lorenzo, San Bernardo, Pineta della Manesca, Vercencio (il paradiso dei cervi), M' Nasce, Croppo, Moraso, Mulera, Piodellate, Valpiana, Bognanco Fonti, San Lorenzo la prima traccia; San Lorenzo, San Bernardo, Mer, Cimaloro, Rosalpe (con le sue baite rosa), Acqua morta, Barca, Graniga, Arvina, Cresta, Pizzanco, Rambolone, Cugnoli, Camisanca, San Lorenzo il secondo percorso.

Percorsi aggressivi ma non esclusivi, da affrontare in punta di pedale, con cautela e rispetto per il territorio.

Nel silenzio dei faggi

Alla scoperta delle frazioni bognanchesi meno conosciute, ma ricche di storia e antico fascino rurale: un inusuale percorso sulle due ruote tra faggi secolari verso l'Alpe Manzano, a 1310 metri di altitudine, passando, al rientro, dai borghi di Pioi - con il suo bel lavatoio - e di Bosco.

La via del Papa

Bella escursione in bici nell'incantevole conca del Monscera, a 2000 metri di altitudine, proprio di fronte alle maestose cime svizzere, lungo la via percorsa da Papa Gregorio X di ritorno dal Concilio di Avignone del 1275, costretto a trovare un’alternativa alle gole di Gondo sommerse dalla neve.

Al Monscera inalpano ogni estate i giovanissimi allevatori Jodi Maccagno e Margherita Chiolini, per produrre l’omonimo rinomato grasso d’alpe.



Facile e fresco percorso su strada bianca che costeggia, in senso contrario, il fiume che dà il nome alla valle, il Bogna, verso l’alpe Forno tra cascatelle, balzi, piccole marmitte; al rientro, una piccola deviazione permette di scoprire la piccola frazione di Picciola, dove il tempo pare sospeso…

Camminando tra natura e cultura

Facile gita ad anello con partenza da Bognanco Fonti su comode mulattiere adatta a tutti che permette di visitare i borghi di Boco, San Lorenzo e Graniga. Dopo una golosa sosta per il pranzo a San Lorenzo, la camminata prosegue fino alla casa natale di uno dei personaggi più illustri della valle, Gian Giacomo Galletti; raggiunta la vicina frazione di Pizzanco si scenderà fino a Bognanco Fonti.

Menù di sabato 14 giugno – Area Ristoro San Lorenzo – Pranzo + gadget: 15 euro

L'area ristoro è attiva dalle 12.30 alle 15 ed è aperta a tutti, anche a chi non prende parte alle escursioni.

“Pasta rustia” con pancetta ossolana, patate e formaggio stagionato dei pastori bognanchesi. Alternativa vegetariana: pasta al pomodoro con olio extra vergine di oliva ed erbe aromatiche di stagione. Cheesecake salata con ricotta fresca degli alpeggi dell'alta Val Bognanco, pomodorini confit e noci. Dolce a sorpresa



Per informazioni sulle modalità di partecipazione (tutte le attività sono su prenotazione) e sui dettagli della manifestazione è possibile consultare il sito della Pro Loco Bognanco: www.valbognanco.com/hike-bike Tutte le tracce sono disponibili sulla APP komoot, cercando “Hike&bikE Bognanco”

In caso di cattive condizioni meteo l’evento sarà annullato.