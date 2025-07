In valle Bognanco la prima edizione del Summer Tour del Monscera

È in programma per domani, sabato 5 luglio, la prima edizione del Summer Tour del Monscera, gara podistica in montagna organizzata dall’Asd Bognanco – Sci Club Bognanco. L’evento, che si svolgerà in ricordo di Camilla Valentini, è intitolato “Trofeo Memorial Camilla Valentini” e promette una giornata di sport, amicizia e festa immersa nella natura. La partenza è prevista alle ore 16 dall’Alpe Gomba.

Gli atleti si cimenteranno in un percorso di 14,2 km con un dislivello di circa 770 metri. Ai primi 100 iscritti sarà garantito un gadget tecnico. Il trofeo sarà assegnato alla squadra con i tre migliori tempi complessivi, mentre premi speciali verranno riconosciuti ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne classificati. L’iscrizione è possibile via WhatsApp oppure direttamente sul posto, al costo di 10 euro.

Dopo la fatica della corsa, per tutti i partecipanti e i presenti vi sarà un momento conviviale con pasta party, birra e panini con salamella, il tutto accompagnato da un dj set che animerà l’evento fino a sera. Per informazioni e iscrizioni è disponibile il numero 349 223 9458.