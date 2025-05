Alla Gomba alpini in festa

Appuntamento domenica 25 maggio alla Gomba, in Val Bognanco, per la tradizionale festa organizzata dal gruppo Alpini di Bognanco in memoria dell'associazione combattenti e reduci. La giornata prevede anche, con partenza alle 10, il "Trofeo gruppo Alpini Bognanco", manifestazione regionale di corsa in montagna per il resettore giovanile, in collaborazione con lo sci club Bognanco. Dalle 12 poi distribuzione di pasta, minestrone, formaggi e grigliata mista. Per tutta la giornata funzionerà il servizio di ristoro. Nel pomeriggio vi saranno le premiazioni della gara.