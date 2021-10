Oltre 15mila persone vaccinate sabato in Piemonte

Sono 15.382 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ierii all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 5.568 è stata somministrata la seconda dose, a 7.981 la terza dose.

Tra i vaccinati di sabato, in particolare, sono 804 i 12-15enni, 1483 i 16-29enni, 1.412 i trentenni, 1.498 i quarantenni, 1.133 i cinquantenni, 352 i sessantenni, 148 i settantenni, 460 gli estremamente vulnerabili e 4.932 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.503.399 dosi, di cui 2.945.623 come seconde e 229.781 come terze, corrispondenti al 90,7% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

65.500 VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI AD OGGI

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni antinfluenzali fatte dai medici di famiglia agli over 85 le somministrazioni sono a quota 65.500 circa (dato complessivo dal 14 ottobre, giorno di avvio della campagna antinfluenzale).

EFFETTUATI OGGI 217 TAMPONI GRATUITI E 70 A PAGAMENTO NEGLI HOT SPOT

Alle ore 18 erano stati effettuati negli hot spot delle aziende sanitarie piemontesi 217 tamponi gratuiti a persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono in attesa di ricevere il Green pass (che per disposizione ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione).

Sempre alle ore 18 erano stati effettuati 70 tamponi a pagamento per ottenere il Green pass valido 48 ore.