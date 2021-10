La Pro Vigezzo non fa sconti al Fomarco

A Druogno è ormai prassi anticipare al sabato. In scena ancora un derby ossolano tra Pro Vigezzo e Fomarco Don Bosco Pievese.Era attesa una partita di alta classifica. 9 punti per i vigezzini ed 8 per gli avversari.

Una vittoria poteva proiettare nella parte più alta del tabellone.Il risultato non lascia molto spazio ai commenti un pesante 5-1 per i valligiani, ma c'è da sottolineare come il Fomarco abbia giocato per gran parte dell'incontro in dieci.Andando con ordine di cronaca è la Pro a passare per prima: Bergamaschi è lesto a trovare il gol, gli ospiti però sono sul pezzo e subito dopo trovano il pareggio con Antenori. L'incontro è molto vivace e non bisogna attendere molto per un'altra emozione; Bonzani entra in area e viene atterrato da Antenori, che già ammonito viene sanzionato con un secondo giallo che costringe i suoi all'inferiorità numerica. Rigore che i vigezzini però sprecano con Bergamaschi che calcia alto.

Il vantaggio però non si fa attendere, il portiere del Fomarco si lascia sfuggire un pallone, Bergamaschi calcia ma la sfera è lenta e sembra non arrivare in rete, così Porta, più veloce di tutti, da la spinta finale in gol. Nella ripresa la superiorità numerica non permette al Fomarco la rimonta e la Pro, dopo aver sciupato un paio di occasioni, chiude l'incontro con le reti di Locatelli di testa, Rolandi con un tiro da fuori e Balassi con un tiro a giro dal limite. È il 5 a 1 finale.