Orientamento, tre incontri formativi per genitori e alunni delle superiori del Vco

Mentre sono in corso gli incontri nelle scuole per l’orientamento, l’Ufficio Scolastico Provinciale propone per il mese di novembre tre momenti formativi per guidare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie a compiere la scelta della scuola superiore.

Gli appuntamenti sono tre per coinvolgere le famiglie di tutta la Provincia: l’8 novembre dalle 17,30 alle 19 all’istituto Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna, il 9 novembre dalle 17,30 alle 19 all’istituto Ferrini di Verbania Pallanza e il 10 novembre dalle 17,30 alle 19 all’istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola.

Le proposte rientrano nel progetto sull’orientamento “Orientascuola – Ricomincio da me”, un network di collaborazione tra l’ufficio scolastico provinciale, le scuole della provincia del Vco, enti e associazioni del territorio.

Insieme agli orientatori di Obiettivo Orientamento Piemonte, ai rappresentanti di Camera di Commercio e dell’Unione Giovani Industriali del Vco si cercherà di rispondere ai dubbi che coinvolgono le famiglie nel momento della scelta. Si parlerà di normativa sull’obbligo di istruzione, di strutturazione del sistema scolastico, dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle nuove figure professionali e delle professioni del Vco e sarà anche presentata la guida “#failasceltagiusta 2021”

Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione entro venerdì 5 novembre:

In base alla data e alla zona scelta prenotarsi ai link indicati:

8 Novembre a Omegna https://forms.office.com/r/w9nCacnSZw

9 Novembre a Verbania https://forms.office.com/r/1XKyp431eV

10 Novembre a Domodossola https://forms.office.com/r/LXvjXBkraV

Si ricorda che l’accesso agli incontri prevede la presentazione del Green Pass.