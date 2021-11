Elezioni del consiglio provinciale e del presidente: si vota il 18 dicembre

È stato firmato in data odierna il Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia che si terranno nella giornata del 18 dicembre 2021 dalle ore 8 alle ore 20, dando atto che le stesse si svolgeranno nell’unico seggio ubicato presso la sede provinciale in via Dell’Industria n. 25 in Verbania.

Come noto, dal momento che le Province, a seguito della legge n.56 del 2014 (“legge Delrio”), sono “Enti di secondo livello”, la consultazione elettorale riguarderà solo i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale dalle 8 alle 20 del 27 novembre e dalle ore 8 alle 12 del 28 novembre 2021. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, mentre le candidature a Presidente devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Ciascun elettore (sindaco o consigliere comunale) esprimerà un voto che sarà “ponderato” sulla base di un “indice di ponderazione”, che, a garanzia della rappresentatività dei territori, viene determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune nel quale si è sindaci o consiglieri.

Sul sito provinciale alla Sezione “Elezioni Trasparenti” saranno pubblicati, a cura dell’ufficio Elettorale appositamente costituito, gli atti, la modulistica nonché tutte le informazioni riguardanti il procedimento elettorale.

Il presidente

Rino Porini

(In allegato il Decreto Presidenziale n.154 del 5/1172021)